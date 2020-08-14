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Yerel

Kocaeli'de yürekleri ağızlara getiren yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kocaeli'de bir iş merkezinde çıkan yangın sonucu vatandaşlar sokağa dökülürken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:26:00 -
Kocaeli'de yürekleri ağızlara getiren yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde fritözün tutuşması sonucu çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

Vatandaşlar da müdahale etti

Fritözün içindeki yağın tutuşması sonucu çıkan yangına vatandaşlar da müdahelede bulunurken, bu sırada da ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, iş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

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