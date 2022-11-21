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Aktüel Kocaeli'de yangın
Aktüel

Kocaeli'de yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 00:39:00 -
Kocaeli'de yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi 1806 Sokak'ta bulunan 12 katlı apartmanın dokuzuncu katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

 

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