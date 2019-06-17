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Kocaeli’de vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçlıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
Kocaeli’de vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçlıyor.


Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, kış boyunca yaptığı çalışmalarına bahar ve yaz mevsimlerinde de devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek gibi canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek, düzenli olarak ilaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Kocaeli genelinde ilaçlama çalışmaları 21 ekip 66 personelle yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale uygulanıyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapılmaya başlanırken ve düzenli olarak takibi yapılarak gerektiği takdirde ilaçlama çalışmaları tekrarlanıyor. Bahçe sulamak amacı ile yoğun miktarda yağmur suyu barındıran kova ve bidonlar Kocaeli’de ciddi sivrisinek popülasyonu oluşturmakta. Vektörle mücadele ekipleri kentte en sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında gelen kova ve bidonlara karşı da ilaçlama çalışmaları yapıyor.


Ekipler su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi konusunda bilgilendiriyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önlenmesi, ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanmasının sağlanması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
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