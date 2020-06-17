Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA (AA) - Kocaeli'de, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan trafik polisi Fatih Kara, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit polis memuru Kara için Malatya'daki Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten ile şehidin babası Nusret ve eşi Ebru Kara'ya başsağlığı diledi.

Törende Türk bayrağı bulunan tabuta sarılan şehidin eşi Ebru Kara, "Sen bize şefaat edeceksin, gururluyum, mutluyum ben, sen mutlu ol. Üzme kendini sen cennettesin, peygamberlerimizin yanındasın. Allah bize böyle nasip etti. Ben gururluyum, ailen de mutlu, bizde mutluyuz." dedi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından, Malatya Şehitliğine defnedildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, 8 Haziran 2020'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

