Kocaeli'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu İstanbul istikametinde giden E.D.'nin kullandığı 41 NR 090 plakalı kamyonet, A.Ç. idaresindeki 31 EJ 874 dorse plakalı tırla Halkevi mevkisinde çarpıştı.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Yunus Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü E.D. ve aynı araçtaki A.Y. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.