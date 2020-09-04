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Aktüel Kocaeli'de tarihi surlara zarar veren temel kazısı durduruldu
Aktüel

Kocaeli'de tarihi surlara zarar veren temel kazısı durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:44:19 -
Kocaeli'de tarihi surlara zarar veren temel kazısı durduruldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi surlara zarar veren temel kazısı durdurulup, firma hakkında tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi Bağçeşme Mezarlığı arkasında tarihi surların temel kazısı sırasında zarar gördüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

İnşaat alanında yapılan incelemede kazıyı durduran ekipler, firma hakkında tutanak tuttu.

Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kültürel mirasın korunması için çaba harcandığını, benzer durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların kendilerine bilgi vermesinin önemini vurguladı.


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