Kocaeli'de tarihi sikkeler ele geçirildi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 tarihi sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildiği bildirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 tarihi sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında durdurulan bir şüphelinin üst aramasında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu sanılan 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje bulundu.
Tarihi parçalara el konulurken şüpheli gözaltına alındı. (İLKHA)