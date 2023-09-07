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Yerel Kocaeli'de tarihi sikkeler ele geçirildi!
Yerel

Kocaeli'de tarihi sikkeler ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:05:00 -
Kocaeli'de tarihi sikkeler ele geçirildi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 tarihi sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 tarihi sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında durdurulan bir şüphelinin üst aramasında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu sanılan 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje bulundu.

Tarihi parçalara el konulurken şüpheli gözaltına alındı. (İLKHA)

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