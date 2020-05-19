  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Aktüel

Kocaeli'de su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:49:25 -
Kocaeli'de su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afganistan uyruklu Ali Muhammedi'nin (26) kullandığı 41 LL 588 plakalı traktör, Nebihoca Mahallesi Gökçeler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muhammedi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muhammedi'nin çalışmak için Afganistan'dan Kocaeli'ye geldiği ve 1 yaşındaki bebeğini hiç görmediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı