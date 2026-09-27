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Yerel Kocaeli’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Yerel

Kocaeli’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

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Kocaeli’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 37 yaşındaki Fatma Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arıyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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