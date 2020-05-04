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Aktüel

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 458 kişiye 1 milyon 125 bin 530 TL ceza

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 458 kişiye toplam 1 milyon 125 bin 530 TL cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:09:34 -
Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 458 kişiye 1 milyon 125 bin 530 TL ceza

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 458 kişiye toplam 1 milyon 125 bin 530 TL cezası kesildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ilde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara kesilen cezalar ile ilgili açıklama yapıldı. Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden 458 kişiye toplam 1 milyon 125 bin 530 TL cezası kesildiğini duyurdu.


Vali Aksoy yaptığı paylaşımda, “Korona virüs ile mücadele kapsamında Kocaeli giriş ve çıkışını 24 saat esasına göre kontrol eden, sokağa çıkma yasağının titizlikle uygulanmasında özel gayret gösteren emniyet ve Jandarma personelimize çok teşekkür ediyorum. 3 günlük sokağa çıkma yasağına uyan Kocaeli’li vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süre içinde yasağı ihlal eden 458 kişiye 1 milyon 125 bin 530 TL para cezası uygulanmıştır. 3 günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getiren Kaymakamlarımızın koordinasyonunda çalışan vefa sosyal destek birimi görevlilerine ve ekmek ihtiyacını karşılayan fırıncılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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