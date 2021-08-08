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Yerel Kocaeli'de silahlı kavga! Bir kişi yaralandı
Yerel

Kocaeli'de silahlı kavga! Bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 04:48:00 -
Kocaeli'de silahlı kavga! Bir kişi yaralandı

Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak'taki bir evde C.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında C.P, tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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