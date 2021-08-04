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Yerel Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir restoranın ofisinde çıkan silahlı kavgada Birol K. yaşamını yitirdi, Zeki Ş. ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 05:49:00 -
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana gelen Birol K. ile Zeki Ş., iddiaya göre, görüşme yapmak için restoranın ofisine geçti. Birol K. ve Zeki Ş. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Birol K., Zeki Ş.ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren diğer kişiler de kavgaya dahil oldu. Bu sırada Birol K. da odaya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada ise Birol K. ile Zeki Ş., yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Yaralılardan Birol K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Zeki Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, restoran içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Restoran çalışanları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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