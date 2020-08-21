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Yerel Kocaeli'de sağanak etkili oldu! 2 araç mahsur kaldı
Yerel

Kocaeli'de sağanak etkili oldu! 2 araç mahsur kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Osman Yılmaz Mahallesi'nde Develi durağı mevkisinde 2 araç mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:31:00 -
Kocaeli'de sağanak etkili oldu! 2 araç mahsur kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Sabah etkili olan sağanak trafiği durma noktasına getirdi.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri sebebiyle zor anlar yaşadı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde Develi durağı mevkisindeki alt geçitte meydana gelen su baskını sebebiyle 2 servis aracı mahsur kaldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Araçlar kurtarılırken, işçiler de başka araçlara aktarıldı.

Sağanak, ilçede etkisini kaybetti.

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