  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:49:35 -
Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı ilçelerde aniden bastıran kuvvetli yağış, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Gölcük ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde dere taşması sonucu bazı evleri ve bahçeleri su bastı.

Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.

İzmit Sanayi Mahallesi ve çevresinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Bazı battı çıktılarda su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Mimarsinan Mahallesi 546. Sokak'ta doğal gaz boruları açığa çıktı. D-100 Dilovası Batı Kavşağı İstanbul istikametinde tıkanan giderlerden, itfaiye ekiplerince iş makinası ve vidanjörlerle su çekilmeye çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, su baskını nedeniyle evlerinde oturamayacak durumda olan vatandaşların misafirhanelerde ağırlanacağını bildirdi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarına eşlik ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı