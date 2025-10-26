  • İSTANBUL
Yerel Kocaeli'de polis otomobile zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirdi
Kocaeli'de polis otomobile zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirdi

Kocaeli'de Polisin durdurduğu araçta 45 kilo uyuşturucu bulundu. Kapı içlerinden döşeme altına kadar uyuşturucuyu gizlemişler.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan detaylı aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

45 KİLO EROİN, 1 KİLO ESRAR BULUNDU

Otomobilin kapılarının iç bölmeleri, zemin döşemesi gibi çeşitli yerlere gizlenmiş şekilde 108 paket halinde toplam 45 kilo 750 gram eroin ve 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonrası araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

