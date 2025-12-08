Platin, tarihi yükselişe hazırlanıyor!

Platin ve paladyum, Çin’in yeni vadeli işlem hamlesi, daralan arz ve yatırımcı ilgisinin yön değiştirmesiyle değerli metaller arasında öne çıkıyor.

Çin’in yeni vadeli işlem atağı, daralan maden arzı ve yatırımcıların yön değiştirmesiyle platin değerli metaller liginde öne çıkıyor. Analistler 2026’da hem platinde hem paladyumda yeni zirvelerin kapıda olduğu görüşünde.

Platin piyasası portföylerde artan emtia varlığı içinde önemli bir rol üstleniyor. Çin’in Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası’nda fiziksel teslimatlı platin kontratını devreye sokmasıyla metal kendine yeni bir itici güç buldu. Fiyatlar, ekimden bu yana en yüksek seviyelerde gezip 1.650 dolar bandına yerleşti. Zaten arz açığıyla gerilmiş olan piyasada, platin için yeni bir ralli alanı açıldığına dair yorumlar giderek güçleniyor.

Küresel maden arzındaki daralma, yatırım fonlarının altından metal grubuna geri dönmesi, ABD tarifeleri etrafındaki belirsizlik derken platin ve paladyum yılın en parlak performans gösteren emtiaları haline geldi. Platin spot fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 84, 2017’den bu yana en iyi yılını geçiren paladyum ise yüzde 65 yükseldi.

Platin aynı dönemde altındaki yüzde 60’lık artışı geride bırakıp göz alıcı bir performans sergiledi. Gümüşün ise yüzde 101’lik artış ise değerli metaller arasında en iyi ivmeyi yakaladığı dikkat çekiyor.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN DOLAR ÜZERİNİ GÖREBİLİR

Yükselişin tesadüf olmadığını söyleyen büyük kurumlar fiyat tahminlerini hızla yukarı çekiyor. Deutsche Bank, platinin 2026 ortalamasını 1.735 dolar, 2027 için 2.040 dolar olarak öngörüyor. Bankaya göre platin önümüzdeki iki yıl içinde 2.000 dolar bariyerini aşmaya oldukça yakın. Paladyum tarafında da tablo benzer: 2026 yılı için ortalama fiyat tahmini 1.565 dolar seviyesinde. Bu da, şimdiki 1.470 dolar seviyesinden önemli bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Standard Chartered analisti Suki Cooper arz cephesindeki bozulmanın altını çizerek “2026’da platin çok daha yüksek zirveleri test edecek; ciddi bir arz açığına gidiyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Reuters’ın 30 analistle yaptığı ankette de görünüm belirgin şekilde yukarı yönlü. Platin için 2026 medyan fiyat tahmini 1.550 dolar, bir önceki anketteki tahminin neredeyse 300 dolar üzerinde.

TD Securities de platin ve paladyumun gelecek yıl güçlü kazanımlar yaşayacağına inanıyor.TD Securities’in araştırması. ABD’de araç sahipliği oranlarında yüzde 0,9’luk bir artış bekliyor ve bu artışın platin grubu metallere olan talebi artıracağını ortaya koyuyor.

TD Securities, ABD’nin platin grubu metallere gümrük vergisi uygulama olasılığının gümüşe kıyasla çok daha yüksek olduğuna inanıyor. Bu nedenle, platin ve paladyum da bu yıl gümüş piyasasında yaşananlara benzer kısa pozisyon sıkışmaları yaşayabilir.

TARİFE RİSKLERİ DESTEK VERİYOR

ABD’nin kritik mineraller soruşturmasından çıkacak karar, platin grubu metaller için dönem belirleyici olabilir. Potansiyel yeni tarifelerin devreye girmesi hâlinde fiyatlardaki oynaklığın daha da artması bekleniyor. Paladyum tarafında ise Rusya’dan ithalata yönelik olası ABD vergisi baskısı, analistlere göre 2026’ya kadar sürebilecek kalıcı bir risk katmanı yaratıyor.

VİETNAM’DA BOL HASAT ROBUSTA KAHVE FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Robusta kahve fiyatları, Vietnam’daki iyileşen mahsul görünümü ve Brezilya Reali’nin değerindeki gerileminin ihracatı rahatlatacağı beklentisiyle düşüş eğiliminde. Dünyaınn en büyük Robusta üreticisi Vietnam’da Ocak-Ekim 2025 kahve ihracatının yıllık yüzde 13.4 artışla 1,31 milyon tona yükseldi. Ayrıca, Vietnam’ın 2025/26 kahve üretiminin yıllık yüzde 6 artışla 1,76 milyon tona, yani 4 yılın en yüksek seviyesi olan 29,4 milyon çuvala ulaşması bekleniyor.

Buna ek olarak, Vietnam Kahve ve Kakao Birliği (Vicofa), hava koşullarının uygun kalması durumunda Vietnam’ın 2025/26 kahve üretiminin bir önceki hasat yılına göre yüzde 10 daha yüksek olacağını belirtti. İhracat artışının da süreceği ifade edildi. Birlik 2025/26 döneminde ihracatın yıllık bazda yüzde 7 artarak 1.6 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu açıklamalar fiyatları baskı altına aldı. Fiyatlar geçtiğimiz hafta ICE’de 4.178 euro/ton seviyesine indi.

ŞEKER PİYASASI İHRACATTA ARTIŞ BASKISI ALTINDA

Yurtdışı piyasalarda şeker fiyatları etonole yönelk üretim ve artan ihracat arasında dalgalanıyor. New York’ta şeker fiyatları geçen hafta yüzde 2.5, yılbaşından bu yana yüzde 23 gerileyerek 14.8 lb/sent seviyesine indi. Londra’da da fiyatlar geriliyor. Şeker fiyatları, zayıf Brezilya realinin Brezilyalı şeker üreticilerinin ihracat satışlarını desteklemesiyle geriliyor.

Hindistan’ın artan şeker üretimi nedeniyle fiyatlar zaten savunmadaydı. Hindistan Şeker Fabrikaları Birliği (ISMA), geçen hafta yaptığı açıklamada, Ekim-Kasım döneminde Hindistan şeker üretiminin yıllık bazda yüzde 43 artarak 4.11 milyon tona ulaştığını bildirdi. ISMA ayrıca, Hindistan’da 30 Kasım itibarıyla 428 şeker fabrikasının şeker kamışı ezdiğini, bu sayının bir önceki yıl 376 olduğunu bildirdi.

Brezilya’da rekor şeker üretimi beklentisi de fiyatlar açısından düşüşe işaret ediyor. Brezilya’nın mahsul tahmin ajansı Conab, 4 Kasım’da Brezilya’nın 2025/26 dönemi şeker üretim tahminini önceki 44,5 milyon tonluk tahminden 45 milyon tona yükseltti.

İÇ PİYASADA REKOR SEVİYEDE

Küresel platin rallisinin Türkiye yansıması da sert. Gram platin fiyatı son bir yılda yüzde 114 yükselerek 2.250 TL seviyesine çıktı. Küresel arz sıkışıklığı, Çin’in agresif kontrat açılımları ve 2026’ya uzanan güçlü fiyat projeksiyonları uzmanlara göre iç piyasada da yükseliş ivmesinin devem edeceğine işaret ediyor.

ALTIN POPÜLARİTESİNİ SÜRDÜRECEK

HSBC Global Research, yayınladığı bir araştırma raporunda, ABD doları ve ABD hazine tahvili getirilerindeki artışa rağmen altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Kurum, altın fiyatlarının en azından bir sonraki FOMC toplantısına kadar güçlü kalabileceğini tahmin ediyor ve piyasaların bir sonraki Fed Başkanı’na yönelik beklentilerinin ve jeopolitik risklerin de altın fiyatlarına destek sağladığına inanıyor. (Evrim Küçük/Ekonomim)