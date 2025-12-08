Çin altın depoluyor!

Çin Halk Bankası (merkez bankası), Kasım/Ekim ayında ve üst üste 13. kez altın rezervlerini artırarak 74,12 milyon ons seviyesine çıkardı. Bu miktarın değeri yaklaşık 312 milyar dolar.

Çin’in toplam döviz rezervleri de 3 milyar dolar artışla 3,34 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, para birimi dönüşümleri ile varlık fiyatlarındaki değişimlerin birlikte oluşturduğu etkilere bağlandı.

Bloomberg verilerine göre merkez bankası, kasım ayında yaklaşık 30 bin ons altın satın aldı. Bu miktarın değeri, spot piyasada ons başına 4212,16 dolar olan fiyat üzerinden 126,3 milyon dolar. ABD Şubat vadeli altın kontratları ise 4243 dolar seviyesindeydi.

Allegiance Gold Operasyon Direktörü Alex Ebkarian, Reuters’e yaptığı açıklamada:

2024 yılı için: 4200–4500 dolar

2025 yılı için: 4500–5000 dolar aralığında bir altın fiyatı beklediklerini söyledi.

Goldman Sachs ise, ABD hazine tahvillerinin sadece %1’inin altına yönelmesi durumunda altın fiyatının 5000 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Fed’in 9–10 Aralık toplantısında faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor. Düşük faiz ortamı, getirisi olmayan altını daha cazip hâle getiriyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre merkez bankaları, 2024’te üçüncü kez üst üste 1000 tonun üzerinde altın satın aldı.

Merkez bankaları bugün dünya genelinde çıkarılmış tüm altının yaklaşık %20’sini elinde tutuyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yaptırımlar sebebiyle Rus rezervlerinin dondurulması, ülkeleri döviz rezervlerinin kırılganlığı konusunda endişelendirdi. Bu durum altın alımlarını daha da hızlandırdı.

Bloomberg’e göre Çin:

Resmi sektörün altın alımlarını artırıyor,

Diğer ülkelerin altınlarını Çin’de depolamalarını teşvik ediyor,

Külçe piyasasında daha büyük bir etki alanı yaratmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar Kamboçya gibi bazı ülkeler Çin’de altın depolamayı kabul etti.

Bu politika, Çin’in dolar bağımlılığı daha düşük bir küresel finans sistemi kurma hedefiyle uyumlu.