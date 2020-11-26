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Aktüel Kocaeli'de pazar yerlerinde "Kovid-19" denetimleri sıkılaştırıldı
Aktüel

Kocaeli'de pazar yerlerinde "Kovid-19" denetimleri sıkılaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:10:50 -
Kocaeli'de pazar yerlerinde "Kovid-19" denetimleri sıkılaştırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptığı pazar yerlerinde, "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda denetimler yoğunlaştırıldı.

Kentin en işlek pazar yeri olan İzmit ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda polis, zabıta, bekçi ve Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası personelince sürekli maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor, kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor.

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, AA muhabirine, kentin en işlek pazar yeri olan Perşembe Pazarı'nda salgın tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, tüm önlemlerin alındığını, denetimleri sıklaştırarak kurallara uyulmasının temin edildiğini aktardı.

Sesli uyarı sistemiyle maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yarım saatte bir anons yapılarak hatırlatmalarda bulunduklarını dile getiren Serim, şöyle konuştu:

"Kırmızı alarmdayız, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zabıta, polis, bekçiler, bizim memurlarımız, özel güvenlikle pazarda denetimler had safhada. Denetimler sayesinde pazar yerlerinde her şey yolunda. Vatandaşlarımız rahatça alışveriş yapıyor. Mesafeye uyuyorlar, müşteriler de satıcılar da maske takıyor. Pazar girişlerinde maske dağıtılıyor, her alanda dezenfektan var. Bir sıkıntı görünmüyor, inşallah hayırlısı olur."


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