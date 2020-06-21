Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde 9 Haziran'da 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalınan otomobiller ekiplerce bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.D'yi dün Kandıra ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.