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Aktüel

Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 01:39:48 -
Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpan yaya hayatını kaybetti.

Kirazlıyalı Mahallesi'nde D-100 kara yolunda seyreden minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Bedel Uğurlu'ya (55) çarptı.

Ağır yaralanan Uğurlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Bedel Uğurlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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