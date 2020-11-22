Kocaeli'de matbaa atölyesindeki sahte para operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahte para basmak için matbaa atölyesi kurdukları suçlamasıyla yakalanan 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Kasım Perşembe günü sahte para basıldığı belirlenen bir matbaa atölyesine yaptığı baskın sonrası, Ermenistan uyruklu bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya ulaştı.

Operasyonda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen tüm zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Operasyon

Çayırova'da bir matbaa atölyesinde sahte Amerikan Doları basıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlemiş, 2 Rusya, 1 Sırbistan uyruklu olmak üzere 5 kişi suçüstü yakalanmış ve 13 bin 520 adet sahte 100 dolarlık banknot ile sahte para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaa aletleri ele geçirilmişti.