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Aktüel Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaların yardımına belediye ekipleri koştu
Aktüel

Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaların yardımına belediye ekipleri koştu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:10:12 -
Kocaeli'de kuyuya düşen kaplumbağaların yardımına belediye ekipleri koştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kuyuya düşen kaplumbağalar, belediye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki güvenlik personeli, devriye sırasında 2 kaplumbağanın kuyuya düştüğünü tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaplumbağaları kuyudan çıkardı.

Kaplumbağaların sağlık durumunun iyi olduğunu anlayan güvenlik ekipleri, çamura batan hayvanları elleriyle temizledi.

Suyla yıkanan kaplumbağalar, park içerisindeki yeşil ve kuru alana götürülerek doğaya salındı.

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