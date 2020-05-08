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Aktüel

Kocaeli'de kullandığı tırda 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyede

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:21:14 -
Kocaeli'de kullandığı tırda 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kullandığı tırdan 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyeye sevk edildi.

Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırdan 155 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir tırı Anadolu Otoyolu'nda durdurmuştu.

Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, tırın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınmıştı.


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