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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:44:13 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1585 iş yeri denetlendi, 20 bin 545 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 248 kişiye, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişi ve 4 işletmeye para cezası kesildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.

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