  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-13 01:41:46 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 278 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 835 iş yeri denetlendi, 16 bin 472 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 8, maske takmayan 47, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, yasaklanan yerlerde sigara içen 11 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli de yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

ALES ne zaman? | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. ALES’e girecek olan adaylar sınav..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…
Korona Virüs

Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, koronavirüsü hafif atlatan hastalarda da kalıcı hasar olabileceğ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay