  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 01:11:00 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 248 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1220 iş yeri denetlendi, 18 bin 28 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 97, yasaklanan yerlerde sigara içen 32, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99, sosyal mesafe kuralına aykırı davranan 17 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı
Gündem

CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı

Stratejist Yusuf Alabarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendirerek, 'CAATSA önemli projelerdeki al..
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay