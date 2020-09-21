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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:46:50 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 6 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1428 iş yeri denetlendi, 14 bin 243 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 37, maske takmadığı için 188 kişi ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

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