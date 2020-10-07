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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-07 01:37:11 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.

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