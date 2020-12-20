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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:20:27 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 227 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 753 iş yeri denetlendi, 12 bin 538 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan bir, maske takmayan 59, yasaklanan yerlerde sigara içen 12, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 152, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

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