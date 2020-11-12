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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:05:15 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 225 kişi ile 12 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1889 iş yeri denetlendi, 23 bin 790 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 22, maske takmayan 186, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, yasaklanan yerlerde sigara içen 10 kişi ile tedbirlere uymayan 12 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli de yakalandı.

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