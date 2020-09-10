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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 136 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 136 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:04:21 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 136 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 136 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1065 iş yeri denetlenerek 19 bin 598 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 36, maske takmayan 85 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

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