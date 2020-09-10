  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:31:02 -
Kocaeli'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek ve yaptığı tüm masraflar kendisinden tahsil edilecek.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgınla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yavuz'un yanı sıra, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçelerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Yavuz, İçişleri Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yapılacak denetimlerde, kaymakamların, kurumların il ve ilçe müdürlerinin sahada olmasını isteyerek, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin bir şekilde denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar gibi yerlerin denetimlerinin sıklıkla yapılmasını, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrolü talimatını verdi.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkati çekerek, vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.

Toplantıda, pozitif vakaların temaslılarının izolasyon ve testlerinin süratle yapılması, karantina altındaki pozitif vaka ve temaslıları üzerinde yapılan filyasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, karantina sürecini evinde geçiren pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit eden kişilerin tespit edilmesi hallerinde gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerini buralarda tamamlamalarının sağlanması, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesine karar verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting
Medya

MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef adlı sö..
Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı
Gündem

Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, 2 Eylül'de yazdığı cezaevlerindeki sözde kötü beslenme yazısı sonrası FETÖ'den cezaevinde bulunan bir ..
İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hisar-A'yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" dedi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı