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Aktüel Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:57:25 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 55 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında dün kentte 977 iş yeri denetlenerek 19 bin 315 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde maske takmadığı için 21, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve karantina ihlali yapan 31 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.


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