0553 313 94 23

Kocaeli'de korkutan yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise  kullanılmaz hale geldi

30 Mart 2019 Cumartesi 22:42
Kocaeli'de korkutan yangın!

Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler fabrikanın her yerini sardı

Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise  kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:42
  1. İstanbul
  2. yangın
  3. Kocaeli
  4. Gebze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019
    2. Rusya’dan ABD’ye 'Venezuela' uyarısı:..
    3. Önce otomobile ardından vince çarptı:..
    4. GÜNCELLEME 3 - İsrail askerleri Gazze..
    5. Fransa'da "Avrupa Ordusu" anketi
    6. ABD’den Venezuela ile ticarete yapan..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandığa..
    8. Kütahya’da orman yangını
    9. Hakkari yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. Esenler yerel seçim sonuçları 2019 |..
    11. Bakan Albayrak: Türkiye lig atlayacak
    12. Ortahisar yerel seçim sonuçları son..
    13. Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği
    14. Şişli yerel seçim sonuçları son dakika..
    15. Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2019 |..
    16. Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 |..
    17. Gebze’deki fabrika yangını 4 saatte..
    18. THY, Alman Lufthansa’yı ezip geçti
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon karate..
    20. Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019 |..
    21. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı..
    22. Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2019..
    23. Aydın yerel seçim sonuclari 2019 |..
    24. "Afrika veri tabanı oluşturmamız..
    25. Sarı Yelekliler yasak dinlemiyor: 32..
    26. Sünger fabrikasında çıkan yangın..
    27. İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları..
    28. Ali Koç’tan menajerlik ödemeleri..
    29. Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı,..
    30. GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika..
    ABD yine tehdit etti! "Bedelini ödetiriz"
    ABD yine tehdit etti! "Bedelini ödetiriz"
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı