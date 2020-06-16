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Aktüel

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:29:45 -
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan şehir merkezine seyreden Suriye uyruklu Muhammet S. (27) idaresindeki 41 MK 004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce istinat duvarına, ardından park halindeki 52 FS 315 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobil sürücüsü, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakında bulunan aile sağlık merkezindeki doktor ve hemşirelerin de müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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