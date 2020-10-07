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Aktüel Kocaeli'de kömür ayrıştırma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kocaeli'de kömür ayrıştırma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:19:16 -
Kocaeli'de kömür ayrıştırma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kömür ayrıştırma tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Çerkeşli mevkisinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın kömürlerinin önceki gün yanması sonucu gaz ve koku oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma tamamlandı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, yaptığı açıklamada, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bulunan bir işletmede önceki gün başlayan yangının sabah kontrol altına alındığını, daha sonra tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Kocaeli Valiliğince çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle işletmeye 265 bin 497 lira ceza uygulanmıştı.

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