0553 313 94 23

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledilmesini protesto etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:43
Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledilmesini protesto etti.


Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut için Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadın cinayetlerini protesto etti. İzmit ilçesinde Yürüyüş Yolu’nda bir araya gelen yüzden fazla vatandaş, “Ölmek istemiyorum” sloganları attı. Grup adına konuşan Kadın Meclisleri üyesi Neslihan Algan, kadın cinayetlerinin son bulacağı güne kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, “Kadın cinayetleri önlenebilir. Kadın cinayetleri, kadınların her gün yaşadıkları şiddete yönelik İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu’na, kadınların nafaka hakkının, kadınların boşanmasının zorlaştırılması, toplamsal eşitliğin ortadan kaldırılmaya çalışılması kadın düşmanı politikaların sonucudur” dedi.


Algan, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin sunduğu şiddeti önleme, şiddetten koruma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren politika hükümlülükleri yerine getirilmelidir. Nasıl ki Özgecan’ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası oldu ise Emine’nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin sonlandırılmasında bir dönüm noktası olsun. Mücadelemizle öldürülen tüm kadınlarımızın hesabını soracağız” diye konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba yürüyüş izinleri olmadığı için polis ekiplerince izin verilmedi. İzin verilmemesi üzerine grup, oturarak alkış ve sloganlarla yaşanan kadın cinayetlerini protesto etti. “Ölmek istemiyorum”, “Anne ölme”, “Baba annemi öldürme” sloganları atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
    1. Adıyaman’da otomobil ile minibüs..
    2. Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?..
    3. Kocaeli’de kızının gözleri önünde..
    4. Hong Kong’da molotoflu eylem
    5. Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
    6. İran Dışişleri Bakanı G7 Zirvesi’ne..
    7. Amasya’da zincirleme trafik kazası: 6..
    8. Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da..
    9. Kadına yönelik şiddete karşı 24 saat..
    10. Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul’da
    11. G7 Zirvesi’nde Trump ve Abe bir araya..
    12. Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör..
    13. Pençe Harekatı'nda üç askerin şehit..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör..
    15. Hendek’te kadın cinayetlerine sessiz..
    16. Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne..
    17. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı..
    18. Rektör Şevli Ahlat‘ta kazı alanını..
    19. Başkan Erdoğan Trabzon'da konuşuyor
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir..
    21. Emine Bulut cinayetine tepki
    22. Yunanlılar Erdoğan'ın o ataması..
    23. Uluslararası Su Sporları Festivali..
    24. Gercüş’te sumak hasadı başladı
    25. Şerife Bacı’nın izinde İstiklal Koşusu..
    26. İspanya’da küçük bir uçakla helikopter..
    27. Fuat Oktay'dan şehit askerler için..
    28. Ergün Atalay delegelerin ısrarını..
    29. Başkan Aydın, MİEM’i ziyaret etti
    30. Osmaniye’ye çifte şehit ateşi düştü
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek