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Yerel Kocaeli’de kaza! Sürücü öldü
Yerel

Kocaeli’de kaza! Sürücü öldü

Kocaeli'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:59:00 -
Kocaeli’de kaza! Sürücü öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Ünal T. idaresindeki 41 E 4232 plakalı otomobil, Yeniköy sapağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bariyerin otomobile saplandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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