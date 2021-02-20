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Gündem Kocaeli'de kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı
Gündem

Kocaeli'de kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayak yaparken pistten çıkan yabancı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:28:00 -
Kocaeli'de kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Alınan bilgiye göre, Kartepe Kayak Merkezi'nde arkadaşıyla kayak yapan Kuveyt uyruklu A.A. (23), pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormana düştü.

Karda mahsur kalan turistin kurtarılması için olay yerine JAK timi sevk edildi.

Kısa sürede bulunduğu bölgeden kurtarılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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