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Aktüel Kocaeli'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Aktüel

Kocaeli'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:36:26 -
Kocaeli'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantısında alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilik tarafından yurt pansiyon gibi yerler belirlenecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte, geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilerek.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valilik tarafından karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında, TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

Ayrıca bu kişiler, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan otobüs firmalarına, kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak.

HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb), metrobüsler ve belediye otobüsleri gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 50 oranında ayakta yolcu alınabilecek.

Ayrıca koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış özel halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu alınabilecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb), metrobüsler, belediye otobüsleri ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış özel halk otobüslerinde ayakta alınabilecek, yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.


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