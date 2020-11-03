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Aktüel Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 77 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
Aktüel

Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 77 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:42:11 -
Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 77 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 77 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, zorunlu karantina yasağıyla ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 59 kişiye idari, 18 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, denetlenen 16 bin 653 iş yerinden 369'üne kurallara uyulmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 83 kişiye ve maske takmayan 1281 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ayrıca 70 bin 837 araç kontrol edilirken, 102 bin 718 kişi sorgulandı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 54 kişi zorunlu olarak, 177 kişi ise diğer nedenlerden olmak üzere 231 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.

Öte yandan 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden, vatandaşların 205 talebi yerine getirildi.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 11 bin 214 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 2 bin 13 kişinin talebi karşılandı.

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