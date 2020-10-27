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Aktüel Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 100 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
Aktüel

Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 100 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:25:13 -
Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 100 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 19-26 Ekim tarihlerinde kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 207 bin 592 kişi sorgulandı, 20 bin 872 iş yeri kontrol edildi. 45 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 110 kişiye ve maske takma kuralına uymayan 3 bin 491 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 59 bin 496 araç kontrol edilirken 88 bin 928 kişi sorgulandı.

Zorunlu karantinayla ilgili yapılan denetimlerde, evden çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye idari, 28 kişiye ise adli işlem uygulandı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 504 kişi de yakalandı,

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 1796 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 15 bin 362 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.


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