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Aktüel

Kocaeli'de kanalizasyonda mahsur kalan yavru kedi tabureler yardımıyla kurtarıldı

Fabrika işçisinin tabureler üzerinde yürüyerek kediye ulaşma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 20:51:38 -
Kocaeli'de kanalizasyonda mahsur kalan yavru kedi tabureler yardımıyla kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika işçisi, kanalizasyon atığının olduğu alana düşen yavru kediyi tabureler yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanalizasyon atık alanından ses geldiğini duyan Abdulmenaf Çelik (35), alanda yavru bir kedinin bulunduğunu gördü.

Halat yardımıyla yavru kedinin bulunduğu alana inen Çelik, tabureler üzerinde yürüyerek ulaştığı yavru kediyi kurtardı.

Çelik'in yavru kediyi kurtarma anı, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- "Dünyayı merhametin ayakta tuttuğuna inanıyorum"

Çelik, AA muhabirine, yavru kedinin sesini duyduğunu, arkadaşlarının da yardımıyla halatla kedinin bulunduğu alana indiğini söyledi.

Pis suya batmamak için arkadaşlarından tabure istediğini belirten Çelik, "Onların üzerine basa basa kediye ulaştım ve onu kurtardım. İnsanoğlu ihtiyaç sahibine karşı kayıtsız kalmamalı. Bizim onlara ne kadar ihtiyacımız varsa onların da bize ihtiyacı var. Dünyayı merhametin ayakta tuttuğuna inanıyorum. Buna inanıp da kayıtsız kalmak karakterime yakışmazdı." diye konuştu.

Yavru kediyi beslemek istediklerini ancak ellerinden bırakır bırakmaz kaçtığını ifade eden Çelik, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

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