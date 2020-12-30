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Aktüel Kocaeli'de kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:45:14 -
Kocaeli'de kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışı ya da imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent genelinde 115 iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, sahte içki şişelerinin bulunduğu yerde "Bunlar zehirli dikkat" yazılı kağıt olduğu görüldü.

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