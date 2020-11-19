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Gündem Kocaeli’de işçi servisi devrildi
Gündem

Kocaeli’de işçi servisi devrildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada, 1 kişi ağır yaralanırken 6 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 05:23:00 -
Kocaeli’de işçi servisi devrildi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi alt girişi, Balküpü mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut G. idaresindeki 41 P 5860 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kaza sonrasında serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan ekipler, yaralıları minibüsün içinden çıkardı. İlk müdahalesi kaza alanında yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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