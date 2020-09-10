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Aktüel Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:28:44 -
Kocaeli'de hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında dün pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Davut Mutlu'nun (49) katil zanlısı B.Ö (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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