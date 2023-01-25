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Yerel Kocaeli'de genç kadın tartıştığı kocasını darbetti
Yerel

Kocaeli'de genç kadın tartıştığı kocasını darbetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan genç kadın, tartıştığı kocasını darbederek yaraladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 23:49:00 -
Kocaeli'de genç kadın tartıştığı kocasını darbetti

Kocaeli'de yaşanılan olayda, şiddet gören koca oldu..

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan evlerinde yaşayan bir çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kocasını darbederek yaraladı

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine genç kadın kocasını darbetmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonra eşinin başına bir cisimle vurarak yaraladı.

Evden yükselen tartışma seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi

Ardından ambulansa alınan şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın da polis ekipleri tarafından hastaneye intikal ettirildi. Olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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