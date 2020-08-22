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Aktüel Kocaeli'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:24:06 -
Kocaeli'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.A'nın, ihbar üzerine İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Zanlı E.A'nın, eski Bugün TV sunucusu olduğu öğrenildi.

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