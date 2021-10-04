  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de feci kaza! 5 yaralı
Yerel

Kocaeli'de feci kaza! 5 yaralı

Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 17:24:00 -
Kocaeli'de feci kaza! 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Şekerpınar, GOSB yolu Fatih Sultan Mehmet Caddesi Güzeller OSB kavşağında C.T. idaresindeki 41 P 4434 plakalı işçi servisi ile A.A. yönetimindeki 41 P 3879 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis araçlarındaki 5 kadın işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay