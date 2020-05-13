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Aktüel

Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 08:59:56 -
Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yapıyor.

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